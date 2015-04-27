Бойовики використовують режим припинення вогню під Маріуполем для підвозу боєприпасів

Запит про припинення вогню з боку незаконних збройних формувань "ДНР" став звичною оманливою тактикою.

Про це повідомив керівник кризового центру "Оборона Маріуполя" Роман Соколов, повідомляє 0629.

"Противник почав застосовувати тактику запитів режиму припинення вогню, який сам же і порушує через короткий проміжок часу. Як правило, такі «перемир'я» рідко дотягують до 30 хвилин. Зазвичай супротивник використовує цей час для підвозу боєприпасів до своїх позиціях і евакуації поранених з поля бою",- заявив Соколов.

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Керівник кризового центру "Оборона Маріуполя" уточнив, що, незважаючи на ці «нововведення» та порушення міжнародних домовленостей, ВСУ стримує вогневу міць супротивника.

"Згідно з мінським договором бійці сил АТО вправі відповідати агресору тільки зі стрілецького озброєння і максимум з 82-міліметрових мінометів. Важке озброєння українською стороною не використовується", - підкреслив він.