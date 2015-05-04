Біля Опитного бойовики обстріляли позиції сил АТО з танка
Сьогодні починаючи з опівночі до 18 годин ситуація в зоні проведення АТО залишалася напруженою.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. Як наголошується в повідомленні, незаконні збройні формування 17 разів порушили режим дотримання припинення вогню, продовжували збройні провокації, вели обстріл позицій наших військ.
Читайте такожБойовики продовжують обстріли із заборонених "Градів" і мінометів В Донецькій області злочинці 5 разів вели вогонь по українських позиціях з мінометів калібром 120 міліметрів у районі населених пунктів Хімік, Кам'янка, Павлопіль, Піски, в черговий раз грубо порушуючи мінські угоди. Обстрілу з артилерійських систем калібру 122 міліметри були піддані сили АТО в районі населених пунктів Водяне, Піски і Опитне. Крім того, поблизу населеного пункту Опитне бойовики обстрілювали українські позиції з танка.
Також бандформування відкривали вогонь по українській армії недалеко від населеного пункту Широкине з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В Луганській області у зазначений період вогонь по позиціях українських військ не відкривався.
Обстріли населених пунктів також не відбулося, підкреслюється в повідомленні.