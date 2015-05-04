ОБСЄ зафіксувала майже 700 випадків порушення режиму припинення вогню біля донецького аеропорту і Широкиного

18:52, 04 травня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 698 фактів порушення режиму припинення вогню біля донецького аеропорту і Широкиного.

Боевики нарушают режим прекращения огня возле Широкино \ facebook.com/ato.news

Як йдеться у звіті за 2-3 травня, який опубліковано сьогодні, спостерігачі місії продовжують фіксувати факти порушення режиму припинення вогню навколо Донецького аеропорту та у Широкиному.

Читайте такожБойовики обстрілюють позиції сил АТО в Широкиному з гаубиць і мінометів: є пораненіЗокрема, перебуваючи на спостережному пункті у Спільному центрі з контролю та координації на залізничному вокзалі Донецька, представники місії чули 698 вибухів, що мало найбільшу інтенсивність 2 травня поміж 12:45 та 17:00 (271 вибух).

У звіті зазначається, що ці факти демонструють невелике збільшення порушень у порівнянні з 1 травня.

Також місія зазначає про використання крупнокаліберних мінометів, кулеметів, артилерії, стрілецької зброї та танків.

Окрім того, місію в Спільному центрі з контролю та координації повідомили про чотири спроби встановлення режиму припинення вогню 2 травня, та одну спробу 3 травня біля донецького аеропорту, які були безуспішними.

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