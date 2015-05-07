Місія ОБСЄ фіксує відновлення обстрілів із «Градів» у Донецьку та Гранітному

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника місії Олександр Хуг на брифінгу в Києві.

«В останні декілька днів ми продовжили спостерігати та звітувати про погіршення безпекової ситуації у східній Україні», - заявив він.

Читайте такожОБСЄ продовжує фіксувати вивезення до Росії вугілля з Донбасу

«Поки припинення вогню відбувається, залишаються активними «гарячі» точки. Ситуація навколо Донецького аеропорту залишається непередбачуваною і є посилення також активного порушення домовленостей, продовжують гинути люди», - додав Хуг.

«За останній тиждень СММ ОБСЄ чула декілька сотень обстрілів. Особливо 2 травня в Донецьку чули стрільбу з «Градів», і це призвело до жертв серед мирного населення. Це вперше, коли ми почули стрілянину із «Градів» після ухвалення другого пакета Мінських угод в середині лютого», - наголосив заступник керівника місії.

Також 30 квітня місія бачила 5 кратерів, що свідчить про обстріли із «Градів» Гранітного, сказав Хуг.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОБСЄ зафіксувала майже 700 випадків порушення режиму припинення вогню біля донецького аеропорту і Широкиного.