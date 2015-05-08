Українська армія отримала від США матеріально-технічну допомогу
11:13, 08 травня 2015Війна
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США надали українській армії матеріально-технічної допомоги на $25 млн.
США передали допомогу для української армії / УНІАН
Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір.
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"Вчора міністр оборони Степан Полторак провів зустріч з конгресменом США Фредом Аптоном. Міністр подякував за надану матеріальну допомогу і зазначив, що не менш важливою є політична підтримка США", - зазначила вона.
"В даний час матеріально-технічна допомога США, надана українській армії, становить $25 млн", - сказала Вікторія Кушнір.
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