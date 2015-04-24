Порошенко розповів, які ще країни можуть долучитися до навчань українських військ

Президент України Петро Порошенко очікує, що до навчань українських військ будуть долучатися й інші країни, зокрема Австралія.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна».

За словами глави держави, Україна не обмежується лише співпрацею із США у проведенні спільних військових навчань.

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«Мої інтенсивні переговори з лідерами всього світу сьогодні забезпечують, що до навчань, до тренувань залучені і представники Великої Британії, і представники Канади. Ми чекаємо, що й Австралія найближчим часом допоможе нам з процесом навчання, і значна частина європейських країн, включаючи Польщу, балтійські країни також будуть передавати нам свій досвід», - наголосив Порошенко.

Як сказав президент, такі навчання є принципом побудови сучасної, нової, ефективної армії.