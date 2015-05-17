Речник Генштабу: військові з Тольятті мають понести кримінальну відповідальність за свої вчинки

Одразу після того, як українські військові поблизу Щастя захопили в полон двох російських спецпризначенців, терористи розпочали мінометний обстріл з метою знищення своїх же поплічників.

Про таке в ефірі "5 каналу" повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Вчора близько 15:00 сталася вогнева сутичка між диверсійно-розвідувальною групою, до складу якої входили російські спецпризначенці. Там їх було близько 14 військовослужбовців. Вони отримали інформацію, що нібито підрозділи Збройних сил України, які знаходились на території населеного пункту Щастя, а також поблизу Луганської ТЕС, залишили свої позиції. І вони таким чином намагались захопити стратегічний міст в районі цього населеного пункту. Під час проведення заходів з розмінування території троє російських військовослужбовців натрапили на засідку українських військових. Стався бій, в якому брали участь військовослужбовці 92-ї механізованої бригади, а також військовослужбовці батальйону "Айдар", - розповів Селезньов.

За його словами, саме військовослужбовці 92-ї бригади захопили росіян.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео допиту російського спецназівця, взятого в полон на Донбасі

"Це військовослужбовці 3-ї бригади спеціального призначення, яка дислокується в Тольятті... Під час бою ці військові отримали поранення. Один отримав поранення в ногу, інший - в руку. Нині вони дають свідчення, які підтверджують той факт, що на території, де нині проводиться Антитерористична операція, перебувають військовослужбовці регулярних військ Російської Федерації", - розповів речник Генштабу.

Він також зазначив, що під час збройної сутички з російськими спецпризначенцями загинув один український військовий - боєць 92-ї бригади.

"Тобто ці військовослужбовці Російської Федерації мають понести кримінальну відповідальність за свої вчинки", - зазначив він.

Крім того, Селезньов повідомив, що під час бою з боку терористів, після того як вони зрозуміли, що до полону потрапили їхні поплічники, почали лунати постріли з мінометів.

"Тобто таким чином бойовики намагались знищити не лише українських військових, а й своїх поплічників. Бойовики усіляко намагаються знищити будь-які докази перебування Збройних сил Російської Федерації на території АТО", - наголосив речник Генштабу.

Читайте такожСтали відомі імена двох російських спецназівців, яких в зоні АТО захопили бійці "Айдару"

З його слів, рішення щодо долі узятих в полон росіян будуть приймати уповноважені особи, а до цього слід з’ясувати усі обставини, які призвели до того факту, що військові ЗС РФ потрапили на територію України.

Нагадаємо, раніше сьогодні речник Адміністрації Президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив, що в суботу, 16 травня, у зоні проведення Антитерористичної операції українські військові затримали двох російських офіцерів Головного розвідувального управління Збройних сил РФ.

Пізніше український військовий лікар Григорій Максимець повідомив імена полонених росіян. Ними виявились Олександр Александров родом з Самари (в/ч спецназу з м. Тольятті, розквартированих в Луганську) та Євген Єрофеєв (офіцер російського спецназу). Їх із пораненнями було доставлено в медслужбу батальйона "Айдар" та 59-го госпіталю.

Крім того, Максимець розповів, що один з полонених росіян - офіцер спецпризначенець попросив оперувати його без наркозу, оскільки боявся, що "медики-карателі" виріжуть йому внутрішні органи з метою продажу.