Лікар: полонені російські спецназівці бояться "медиків-карателів", які вирізають органи

Військовий лікар Григорій Максимець опублікував на своїй сторінці в Facebook фото двох поранених російських спецназівців, взятих у полон українськими військовими. Також він розповів, як надавали медичну допомогу захопленим диверсантам.

"Як завжди в таких випадках, російські диверсанти дуже турбувалися через свої органи, які медики-карателі повинні у них вирізати з метою продажу, про що, з їхніх слів, їх постійно попереджають батьки-командири. Один із офіцерів-окупантів навіть вимагав оперувати плече без наркозу - стеріг свої нирки - і ми пішли назустріч побажанням терористичного трудящого. Другому російському диверсанту - Саші Александрову з Самари-містечка наклали на перебиту стегнову кістку апарат зовнішньої фіксації", - написав він.

Вчора, 16.05.15., Спецназ РФ атакував з окупованого Луганська український р. Щастя. Зі слів двох поранених полонених ріс... Posted by Grigory Maximets on 17 травня 2015 р.

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Як повідомляв УНІАН, захоплених напередодні бійцями батальйону "Айдар" росіян звуть Олександр Александров та Євген Єрофеєв.

Раніше спікер АТО Андрій Лисенко підтвердив, що бійці батальйону "Айдар" взяли в полон двох російських військових.