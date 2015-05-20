У Лисичанську при розмінуванні заводу поранений військовий

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

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Як зазначається в повідомленні, сьогодні українські військові, що дислокуються в Лисичанську, здійснювали перевірку території одного з непрацюючих заводів на околиці міста на предмет наявності боєприпасів. Міни, розтяжки, інші вибухові пристрої, а також боєприпаси, що не вибухнули, могли залишитися тут ще з періоду активних бойових дій та визволення Лисичанська від бойовиків.

«Одна з розтяжок дійсно була виявлена на території заводу, і під час її знешкодження граната вибухнула. У результаті осколкові поранення отримав 31-річний військовослужбовець», - повідомили в прес-службі, уточнивши, що «рани виявилися неважкими, загрози життю немає».