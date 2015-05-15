В Авдіївці підірвалася на розтяжці жінка
17:33, 15 травня 2015Війна
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Сьогодні вранці на в'їзді в Авдіївку Донецької області на розтяжці підірвалася жінка.
На розтяжці підірвалася жінка
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, мешканка Авдіївки, 1983 року народження, йшла пішки з Донецька додому.
«У районі кафе "Царське полювання" молода жінка підірвалася на розтяжці. З осколковим пораненням стегна постраждала була госпіталізована до лікарні міста Димитрова», - йдеться в повідомленні.
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