За час проведення АТО загинуло 152 бійців Нацгвардії

Такі цифри оприлюднив прес-центр Національної гвардії України.

Військовослужбовці Національної гвардії разом із громадськими діячами проводять заходи із збереження пам’яті про загиблих. Так, 137 загиблих військовослужбовців навічно зараховані до списків військових частин, 73 гвардійця занесені до книги пам’яті працівників ОВС, 82 бійця нагороджені орденом "За мужність", іменами героїв називають вулиці і навчальні заклади.

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"Двоє гвардійців нагороджені найвищою державною нагородою України орденом "Золота Зірка". Їм присвоєні звання Герой України. Це генерал-майор Сергій Кульчицький, який Загинув 29 травня 2014 року в зоні бойових дій у місті Слов'янськ. І лейтенант Богдан Завада, який підбив ворожий БТР, знищив 10 противників і цим допоміг перегрупуватися бійцям Нацгвардії на блокпосту", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, генерал – майору Сергію Кульчицькому у Львові 29 травня планують відкрити пам’ятник.