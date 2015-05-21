На Донбасі військові збили російський безпілотник - СБУ

13:27, 21 травня 2015
Війна
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20 травня сили АТО збили поблизу Пісків російський безпілотний літальний апарат.

Біля Пісків збито російський безпілотник / Пресс-служба СБУ

Вчора в районі населеного пункту Піски Донецької області сили Антитерористичної операції збили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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За його словами, збитий літак має довжину 5 метрів, назву “Форпост”, був виготовлений на уральському заводі цивільної авіації у 2013 році. “Це ще один доказ того, що російська сторона здійснює агресію проти нашої країни”, - сказав Лубківський.


Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні антитерористичної операції в секторі "Б", на захід від Донецька, військові збили російський безпілотник ізраїльського походження.

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