Дніпро-1 під Пісками знищив групу диверсантів
03:16, 23 травня 2015Війна
3094 0
Бійці батальйону "Дніпро-1" знищили велику групу ворожих диверсантів біля села Піски поблизу Донецького аеропорту.
Дніпро-1 під Пісками знищив групу диверсантів / Facebook
Про це йдеться в повідомленні прес-служби батальйону в Facebook.
"Бійцями полку спецпризначення "Дніпро-1" проведена блискуча операція зі знищення диверсійно-розвідувальної групи противника в с. Піски Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожДніпро-1: на Луганщині партизани підірвали потяг, що вивозив у Росію вугілля
Зокрема стверджується, що знищено шість диверсантів і поранено близько двадцяти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter