Дніпро-1 під Пісками знищив групу диверсантів

03:16, 23 травня 2015
Війна
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Бійці батальйону "Дніпро-1" знищили велику групу ворожих диверсантів біля села Піски поблизу Донецького аеропорту.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби батальйону в Facebook.

"Бійцями полку спецпризначення "Дніпро-1" проведена блискуча операція зі знищення диверсійно-розвідувальної групи противника в с. Піски Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема стверджується, що знищено шість диверсантів і поранено близько двадцяти.

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