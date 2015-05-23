Дніпро-1 під Пісками знищив групу диверсантів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби батальйону в Facebook.

"Бійцями полку спецпризначення "Дніпро-1" проведена блискуча операція зі знищення диверсійно-розвідувальної групи противника в с. Піски Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема стверджується, що знищено шість диверсантів і поранено близько двадцяти.