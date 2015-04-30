Українські військові учора зазнали 26 обстрілів і нападу ДРГ

На Донеччині незаконні збройні формування 5 разів відкривали вогонь із мінометів калібру 120 міліметрів по позиціях неподалік населеного пункту Піски. Обстрілів із 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів також зазнали опорні пункти поблизу населених пунктів Авдіївка, Зайцево та Широкине, повідомляє прес-центр АТО.

Із артилерії калібру 122 міліметри відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районі Авдіївки та Опитного. Неподалік населених пунктів Лозове, Луганське та Троїцьке вели обстріли зі стрілецької зброї.

Читайте такожНа Донбасі з початку перемир'я загинули більше сотні українських бійців - ГройсманБлизько опівночі поблизу Зайцевого відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з диверсійно-розвідувальною групою противника. За 10 хвилин бою бійці українського опорного пункту щільним вогнем зі стрілецької зброї зупинили групу нападників у складі близько 10 осіб та змусили їх відійти.

Також ввечері 29 квітня на Донеччині зафіксовано прольоти 6 безпілотників противника.

На Луганщині бандформування тричі обстрілювали український опорний пункт поблизу міста Щастя із мінометів калібру 82 міліметри. Обстрілам із зенітної установки, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї були піддані позиції сил АТО в районі Станиці Луганської.

Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.