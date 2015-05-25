В Артемівську двоє місцевих задушили майора ЗСУ
03:37, 25 травня 2015Війна
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В Артемівську Донецької області 24 травня двоє місцевих жителів убили майора Збройних сил України
В Артемівську двоє місцевих задушили майора ЗСУ МВД
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУМВС України в Донецькій області.
"Сьогодні о 10.45 в Артемівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про виявлення тіла військовослужбовця Збройних сил України. За підозрою у вбивстві затриманий житель Артемівська. Його поплічник встановлений, проводяться заходи з його затримання", - сказано в повідомленні.
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Слідство встановило, що напередодні із загиблим офіцером познайомилися два місцевих жителя Артемівська, які задушили його паском безпеки у своїй машині. Тіло майора вивезли на околицю міста. При цьому злочинці забрали пістолет, гроші та мобільний телефон загиблого.
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