В Артемівську двоє місцевих задушили майора ЗСУ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУМВС України в Донецькій області.

"Сьогодні о 10.45 в Артемівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про виявлення тіла військовослужбовця Збройних сил України. За підозрою у вбивстві затриманий житель Артемівська. Його поплічник встановлений, проводяться заходи з його затримання", - сказано в повідомленні.

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Слідство встановило, що напередодні із загиблим офіцером познайомилися два місцевих жителя Артемівська, які задушили його паском безпеки у своїй машині. Тіло майора вивезли на околицю міста. При цьому злочинці забрали пістолет, гроші та мобільний телефон загиблого.