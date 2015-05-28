Штаб АТО спростовує звинувачення в обстрілі Горлівки українськими військовими

«Українські військові обстрілів по населених пунктах не ведуть, на відміну від терористів, які це роблять мало не щодня. Вони це роблять постійно», – повідомив Радіо Свобода речник штабу АТО Леонід Матюхін 28 травня.

Він припустив, що саме сепаратисти обстріляли житлові квартали Горлівки, а потім поклали вину за це на українську сторону.

Читайте такожСитуація в зоні АТО загострюється - бойовики використовують зенітні установки і міномети26 травня сепаратисти заявили про обстріл українськими військовими Горлівки, у результаті якого, за їхніми словами, загинули троє цивільних, серед яких 11-річна дівчинка.

У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, оприлюдненому сьогодні, спостерігачі повідомили, що відвідали Горлівку, бачили зруйнований будинок, а у морзі зафіксували три тіла – чоловіка середніх літ, жінки та дитини. Вони встановили, що всі троє стали жертвами обстрілу.

Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала відновлення активних обстрілів в ШирокиномуРаніше УНІАН повідомляв, що 25 травня на підконтрольній Україні території Донбасу обстріляли автомобіль Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.