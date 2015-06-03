Бойовики під командуванням офіцерів РФ направили під Мар’їнку важку техніку та підкріплення - Шкіряк
Бойовики під командуванням офіцерів ЗС Росії направили в район Мар’їнки нове підкріплення у вигляді важкої техніки та живої сили.
Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"За оперативною інформацією, наразі, російсько-терористичні банди під командуванням кадрових офіцерів ЗС РФ, отримали наказ і направляють в район Мар’їнки нове підкріплення для бойовиків у вигляді важкої техніки, САУ, танків, РСЗВ, артилерійських установок, а також живої сили ворога з російських найманців", - йдеться у повідомленні.
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Шкіряк, не виключає, що незабаром знову відбудуться чергові спроби атак на наші позиції у цьому напрямку.
Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька. Українські військові відбили наступ.
За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки провели близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.
За оперативною інформацією, наразі, російсько-терористичні банди під командуванням кадрових офіцерів ЗС РФ, отримали на...Posted by Зорян Шкиряк on 3 Июнь 2015 г.