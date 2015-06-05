Сили АТО контролюють Мар'їнку (фоторепортаж)

Агентство Reuters опублікувало фоторепортаж з Мар'їнки, яка знаходиться під контролем українських військових.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Мар'їнка повністю зачищена від диверсантів, затримані 12 осіб. Таким чином населений пункт знаходиться під контролем Збройних сил України.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня поблизу села Мар'їнка Донецької області бойовики почали масований обстріл позицій українських військ, а потім перейшли в наступ. В той день в результаті боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар'їнкою - 4), 39 були поранені. В ході бою під Мар'їнкою знищені 80 бойовиків, понад 100 отримали поранення. Також знищено 10 одиниць бронетехніки противника.

За даними ООН, у результаті зіткнень навколо Мар'їнки загинули 28 осіб, з них 9 цивільних осіб.