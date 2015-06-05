Конфлікт на Донбасі забрав життя 6,4 тисячі осіб, 28 із них загинули у Мар'їнці - ООН

Про це під час засідання Ради безпеки ООН сказав заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман.

"За останніми даними, від початку конфлікту загинуло 6 тис. 400 осіб. Після підписання Мінських угод загинуло 400 осіб. Дуже шкода, але в середу, за даними Управління з прав людини, 28 осіб, з них 9 цивільних осіб, загинули у результаті зіткнень навколо Мар'їнки", - наголосив Фелтман.

При цьому заступник генерального секретаря ООН зазначив, що це набагато більше, ніж за попередній тиждень, особливо виходячи з того, що був і серйозний обстріл території навколо Донецька, вчора він ще тривав.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильнішого удару було завдано в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, неподалік від Донецька.

Бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки здійснили близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.