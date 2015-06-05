У Горлівці бойовики вимагають по максимуму звільнити в лікарнях ліжко-місця на 6-7 червня - ЗМІ

Про це повідомляє міський сайт Донецька.

Повідомляється, що до усіх лікарень Горлівки прийшло розпорядження від бойовиків на 6-7 червня звільнити максимальну кількість ліжко-місць.

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За інформацією місцевих медиків, бойовики вимагають, аби пацієнтів, які перебувають у більш-менш нормальному стані, відправили по домівках.

Медики пов'язують таке розпорядження з можливою ескалацією збройного конфлікту найближчої доби.