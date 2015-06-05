У Горлівці бойовики вимагають по максимуму звільнити в лікарнях ліжко-місця на 6-7 червня - ЗМІ
19:34, 05 червня 2015Війна
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У Горлівці Донецької області бойовики вимагають від медиків звільнити максимальну кількість ліжко-місць на 6-7 червня.
REUTERS
Про це повідомляє міський сайт Донецька.
Повідомляється, що до усіх лікарень Горлівки прийшло розпорядження від бойовиків на 6-7 червня звільнити максимальну кількість ліжко-місць.
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За інформацією місцевих медиків, бойовики вимагають, аби пацієнтів, які перебувають у більш-менш нормальному стані, відправили по домівках.
Медики пов'язують таке розпорядження з можливою ескалацією збройного конфлікту найближчої доби.
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