Звільнений з полону бойовиків військовий: Мене катували, щоб вибити потрібну розповідь про Мар’їнку

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Інформація озвучено мною на камери пропагандистських російських журналістів в Донецьку була виголошена під загрозою смерті. Після двох допитів, побиття, погроз на адресу моїй сім’ї, прикладеного пістолета до скроні я сказав те, що вони хотіли...», - повідомив військовослужбовець, якого вчора вдалося обміняти на тіла трьох бойовиків так званої «ДНР».

Читайте такожБойовики відпустили бійця 28-ї бригади, якого змусили дати прес-конференцію російським телеканаламЗазначається, що справа з солдатом Романом Мащенко викликала резонанс через прес-конференцію в Донецьку, на якій він перед представниками російських ЗМІ заявив, що нібито підрозділи Збройних Сил України грубо порушили Мінські домовленості та пішли в наступ на позиції бойовиків «ДНР». Почула російська телеаудиторія і про нібито великі втрати з боку української сторони, і про низький бойовий дух у нашому війську.

В ході прес-конференції Роман розповів про три дні знущань над ним, про те, що його слова були заздалегідь озвучені бойовиками і не відображають реальної картини подій під Мар’їнкою. Журналісти у Донецьку ставили йому заздалегідь підготовлені запитання і отримували на них відповіді, що повністю повторювали брехню російських медіа, і були підготовлені ідеологами та пропагандистами так званої «ДНР».

«Мене катували, щоб вибити потрібну розповідь про Мар’їнку»«Інформація озвучено мною на камери пропагандистських російс... Posted by Прес-центр АТО on Monday, June 8, 2015

Також, під час прес-конференції в Краматорську журналісти звернули увагу на добре помітні зовні наслідки фізичного та психологічного тиску на Романа Мащенка з боку бойовиків «ДНР», повідомляє прес-центр АТО.

Читайте такожВ районі Мар'їнки були взяті в полон 12 осіб, серед яких є росіяни - ЗМІ«Піар-комбінація під час прес-конференції в Донецьку за участю українського солдата, була черговою провокацією та спробою дискредитувати ЗСУ та нашу державу. Це є черговим підтвердженням того, що самопроголошені республіки на окупованих територіях Сходу України систематично порушують Мінські домовленості та регулярно вдаються до нових спроб із продовження агресії та виправдання своїх злочинних дій протии суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПостпред Британії в ООН про події в Мар'їнці: сепаратисти провокували реакцію УкраїниРаніше УНІАН повідомляв, що поранений і захоплений у полон терористами "ДНР" при бойових зіткненнях 3-4 червня під Мар'їнкою Донецької області військовослужбовець 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади Збройних сил України Роман Марченко під тортурами був змушений зробити низку неправдивих заяв про події під Мар'їнкою.