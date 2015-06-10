На Луганщині сили АТО боєм відтіснили бойовиків на вихідну позицію

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

"Сьогодні близько 16 години на Луганщині, неподалік населеного пункту Сокольники, відбулось бойове зіткнення військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗС України із групою бойовиків російсько-терористичних банд формувань", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, під час бою противник застосовував стрілецьку зброю, гранатомети та озброєння бойової машини піхоти.

"В результаті сутички бойовики були відкинуті на вихідну позицію. Один з українських військовослужбовців був поранений. Йому була надана невідкладна медична допомога, після чого його було доставлено до лікувальної установи. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - підкреслюється в повідомленні прес-центру штабу АТО.