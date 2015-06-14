Терористи встановили рекорд, здійснивши за добу 109 обстрілів позицій військових – прес-центр АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

«Впродовж вчорашнього дня, 13 червня, противник 109 разів обстрілював позицій українських військ в зоні АТО. Це рекордна кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань за останні кілька місяців», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, з вечора проросійські гібридні війська активізувалися на Луганщині. По Новотошківці загарбники двічі гатили з РСЗВ «Град». А поблизу Золотого розривалися ворожі 120-мм міни.

За інформацією прес-центру АТО, найгарячіше залишається поблизу Донецька.

«Із заборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння бойовики били по Опитному, Шахті Бутовка, Тарамчуку, Старогнатівці, Мар’їнці. Окрім того, оселі мирних мешканців у Водяному й Опитному знову розстрілювали ворожі танки», - додали у прес-центрі.

Згідно з повідомленням, з мінометів калібру 82 мм гатили по Новоселівці Другій в районі Маріуполя.

В районі Артемівська по позиціях українських військ біля Широкої Балки противник застосував потужні артилерійські системи калібру 152-мм. По Новгородському бойовики били з 120-мм мінометів.

З опівночі зафіксовано понад 16 обстрілів позицій українських військ.

Тричі із 120-мм мінометів найманці обстріляли Кримське, що на Луганщині.

Кірове, Ленінське та Луганське в районі Артемівська бойовики під ранок обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин та мінометів.