Біля Трьохізбенки в бою з диверсантами загинули двоє військових і двоє поранені

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

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Під обстріл бойовиків потрапила низка населених пунктів, ще в декількох місцях сталися збройні зіткнення з ворожими диверсантами. "Біля Кряківки (село, входить в Трьохізбенську селищну раду на лінії фронту) відбувся бій між українськими військовими та диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка проникла на контрольовану Україною територію з правого берега Сіверського Дінця. На жаль, в результаті бою двоє українських бійців загинули, ще двоє отримали важкі поранення", - повідомляє прес-служба. Також уточнюється, що поранені військовослужбовці в даний час "знаходяться в лікарні".

"Ніч та ранок у Кряківці й Трьохізбенці пройшли без обстрілів", - відзначили в прес-службі.

За інформацією прес-служби, вчора протягом дня і ночі активні бойові дії велися майже по всій лінії розмежування в Луганській області.