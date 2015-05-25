Військові відбили атаку диверсантів поблизу Дзержинська – Тимчук
Сили АТО вступили у вогневий контакт з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на ділянці між Ленінським і Нелипівкою поблизу міста Дзержинськ Донецької області.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.
«На ділянці між Ленінським і Нелипівкою ДРГ бойовиків (12 осіб), під прикриттям інтенсивного мінометного вогню спробувала проникнути вглиб бойових порядків українських військ, фактично огинаючи Артемове й Шуми з південно-заходу», - написав він.
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За даними Тимчука, метою ДРГ було розкрити систему оборони в районі Артемового і за можливості дійти до околиць Дзержинська.
Однак, як повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», просунувшись до струмка Залізного, диверсанти бойовиків були виявлені бойовою охороною сил АТО і в результаті вогневого контакту були змушені відступити (щонайменше двох диверсантів поранено).