Через обстріл бойовиків біля Трьохізбенки загорівся ліс

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, кілька реактивних снарядів з "Градів", випущених бойовиками з Слов'яносербська, вибухнули безпосередньо на території селищної ради Трьохізбенки, ще кілька - за житловим сектором.

Читайте такожБіля Трьохізбенки в бою з диверсантами загинули двоє військових і двоє поранені

"Один із снарядів влучив у прибудову до 5-поверхового будинку, в якому мешкають працівники тубдиспансеру. Будівля сильно пошкоджена, вибуховою хвилею винесло вікна в одному з під'їздів 5-поверхівки. Дивом ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Керівник області побував на місці пожежі, яка спалахнула в кількох десятках метрів від тубдиспансеру.

"Останні дні в Луганській області тримається спекотна погода, вдень до 35 градусів тепла, тому від снарядів вмить загорівся сосновий ліс. Те, що застосування "Градів" заборонено Мінськими угодами, бойовиків не зупиняє. Вогонь підібрався впритул до лікувального закладу. Це єдиний тубдиспансер обласного рівня, який залишився на контрольованій Україною території Луганської області. На щастя, обстріли не зачепили ні лікувальний, ні адміністративний корпусу", - відзначив Геннадій Москаль.

Для гасіння пожежі були мобілізовані всі рятувальні бригади з довколишніх районів. До ранку пожежу вдалося ліквідувати.