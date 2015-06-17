За день бойовики понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО
19:33, 17 червня 2015Війна
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Протягом сьогоднішнього дня, 17 червня, на Донбасі зафіксовано 31 обстріл та два бойові зіткнення.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
За даними прес-центру, бойовики проросійських бандформувань продовжували порушувати режим тиші, активно застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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Після невдалих спроб прориву позицій сил АТО біля Мар’їнки загарбники активно обстрілювали українських воїнів із усіх наявних у них засобів.
«На Луганщині зі 122-мм артилерійських систем злочинці обстріляли Новотошківку та Орехово. По Золотому декілька разів били з мінометів калібрів 82 та 120 мм», - йдеться в повідомленні.
За день у зоні АТО зафіксовано два бойові зіткнення
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