За день бойовики понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За даними прес-центру, бойовики проросійських бандформувань продовжували порушувати режим тиші, активно застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Після невдалих спроб прориву позицій сил АТО біля Мар’їнки загарбники активно обстрілювали українських воїнів із усіх наявних у них засобів.

«На Луганщині зі 122-мм артилерійських систем злочинці обстріляли Новотошківку та Орехово. По Золотому декілька разів били з мінометів калібрів 82 та 120 мм», - йдеться в повідомленні.