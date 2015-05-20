Бойовики обстріляли Гранітне, Катеринівку та Попасну

Про це повідомляє прес-служба АТО на сторінці в соцмережі. Згідно з повідомленням на Луганському напрямку злочинці стріляли з зенітних установок, мінометів та гранатометів по Щастю, Трьохізбенці, Кримському. Зокрема двічі вночі обстрілювали з мінометів безпосередньо саме місто Щастя.

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"У напрямку Авдіївки злочинці неодноразово з різних видів озброєння обстрілювали Золоте, Кірово, Катеринівку , Попасну, Ленінське та Майорськ", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому – використовуючи міномети і артилерію заборонених мінськими домовленостями калібрів, бойовики вели вогонь по Верхньоторецькому, Піскам, шахті Бутовка, Новоласпі. "По Опитному та Піскам стріляв і ворожий танк. Близько опівночі по Піскам бандити гатили вже з 120 мм. мінометів, використовуючи запалювальні боєприпаси", - повідомили в прес-службі.

Також повідомляється, що "в районі Маріуполя бойовики, як і всі попередні дні, скаженіючи від безсилля перед патріотами України продовжили обстрілювати багатостраждальне Широкине. Злочинці використовували танк, міномети, гранатомети. Стріляли і снайпери".

Окрім Щастя, вночі, бойовики вели вогонь по мирних населених пунктах Гранітне, Катеринівка та Попасна.