Бойовики перекидають важку артилерію з Маріупольського напрямку на інші ділянки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Маріупольському напрямку вчора було затишшя. Зафіксовано лише один факт порушення режиму тиші з боку противника в с. Широкине», - зазначив він.

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«За оперативною інформацією, противник перекидає важке озброєння з-під Азовського моря на інші ділянки фронту. Українське командування уважно вивчає цю інформацію і готове до будь-яких провокацій з боку ворога», - додав Лисенко.