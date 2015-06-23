Бойовики перекидають важку артилерію з Маріупольського напрямку на інші ділянки
13:16, 23 червня 2015Війна
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На Маріупольському напрямку вчора було затишшя, бойовики перекидають важке озброєння з-під району Азовського моря на інші ділянки фронту.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
«На Маріупольському напрямку вчора було затишшя. Зафіксовано лише один факт порушення режиму тиші з боку противника в с. Широкине», - зазначив він.
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«За оперативною інформацією, противник перекидає важке озброєння з-під Азовського моря на інші ділянки фронту. Українське командування уважно вивчає цю інформацію і готове до будь-яких провокацій з боку ворога», - додав Лисенко.
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