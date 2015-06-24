Незважаючи на домовленість, бойовики обстріляли Трьохізбенку Луганської області

Як повідомляє 24 червня прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора між українськими силовиками і незаконними збройними формуваннями було досягнуто домовленості про повне припинення вогню з 12.00 до 19.00 у районі села Трьохізбенка.

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«Домовленість була викликана необхідністю відновлювальних робіт на високовольтній лінії електропередач, пошкодженій обстрілом минулої п'ятниці. Місце проведення робіт - близько берега Сіверського Дінця, по руслу якого проходить лінія розмежування», - йдеться в повідомленні.

«Через півгодини після того, як енергетики почали ремонтні роботи, з боку села Пришиб (окупована територія) Трьохізбенку обстріляли з протитанкової керованої ракети (ПТКР). Ракета влучила в приватний будинок у центрі селища на вулиці Булавіна і майже повністю зруйнувала його», - зазначає прес-служба. Господиня будинку, 57-річна жінка, яка в цей час бувала на городі, не постраждала.

Незважаючи на обстріл, енергетики продовжили ремонт, але через великий обсяг робіт не встигли закінчити його. Трьохізбенка, а також сусідні Кряківка і Калаус, з минулої п'ятниці залишаються без електрики. Сьогодні відновлювальні роботи в Трьохізбенці буде продовжено.