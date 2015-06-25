Міністр оборони Канади заявив про готовність постачати Україні летальну зброю в разі консенсусу з іншими членами НАТО

Про це він заявив в кулуарах засідання комісії НАТО щодо України, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Що стосується надання летальної зброї, то наш прем'єр-міністр (Стівен Харпер - ред.) заявляє, що всі варіанти на столі, але ми не будемо діяти поодинці. Нам потрібен консенсус з цього питання серед інших країн (НАТО), щоб слідувати цим шляхом разом", - сказав він.

Крім того, він заявив, що, крім основної місії з 200 військових інструкторів, яку Канада надішле в Україну, будуть створені п'ять маленьких спеціалізованих тренувальних місій, які будуть включати в себе підготовку військової поліції і авіарозвідки, медичну підготовку, а також підготовку по знешкодженню вибухових пристроїв.

Читайте такожЗМІ: Путін засумнівався у вагомості позиції Канади в G7Міністр також нагадав, що минулого року Канада надала українським військовим десятки тонн військового обладнання, включаючи окуляри нічного бачення і першокласну зимову амуніцію. Він також заявив, що надалі Канада має намір розглянути питання про надання в подальшому Україні некінетичного обладнання.

Крім того Кенні нагадав, що, за підсумками візиту Президента Петра Порошенка в Оттаву у вересні 2014 року, Канда надає Україні супутникову підтримку.

"Ми забезпечуємо Україну дуже корисними супутниковими даними щодо ситуації на українсько-російському кордоні, допомагаючи відстежувати переміщення російських військ", - зазначив він.