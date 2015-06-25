Сьогодні бойовики 35 разів обстріляли позиції сил АТО і населені пункти

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Найбільш напружена ситуація зараз біля Донецька. З окупованого міста і його околиць загарбники більше 20 разів били по українських воїнах, які утримують позиції на підступах до Мар'їнки, Авдіївки, Пісок, Опитного, шахти «Бутівка». Застосовуючи при цьому різноманітні вогневі засоби, від стрілецької зброї і гранатометів до озброєння бойових машин піхоти та заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм», - йдеться у повідомленні.

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Також у штабі нагадали, що в першій половині дня бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли один із блокпостів сил АТО в той час, коли там перебував конвой «Червоного хреста», який повертався з Донецька після доставки гуманітарної допомоги мирному населенню тимчасово окупованих терористами територій. Жертв серед співробітників благодійної організації немає.

Крім того, на Артемівському напрямку біля Троїцького і Майорска активно працюють снайпери бойовиків.

Також поблизу Маріуполя терористи обстрілювали, зокрема, Широкине і Лебединське із заборонених 122-мм гаубиць. А по міській інфраструктурі н. п. Пищевик стріляли з переносних версій РСЗВ «Град», йдеться у повідомленні.