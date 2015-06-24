На Донеччині прикордонники відбили п'ять атак бойовиків, є поранені серед військових

10:53, 24 червня 2015
Війна
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Протягом доби незаконні збройні формування продовжували порушувати режим припинення вогню та інтенсивно обстрілювали позиції українських військових.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"Чотири рази незаконні збройні формування відкривали вогонь по блокпосту "Мар'їнка", на якому спільно несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Російські найманці вели вогонь з кулеметів, РПГ та снайперських гвинтівок. Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога відступити. У результаті збройних протистоянь 1 військовослужбовець ЗСУ отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, терористи, використовуючи гранатомети та кулемети, обстрілювали блокпост українських військових "Золоте". Силами блокпосту атака бойовиків була відбита. Серед військовослужбовців постраждалих немає.

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, найпопулярнішими серед кремлівських найманців залишаються заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. З них бойовики минулої доби щонайменше 25 разів гатили вздовж усієї лінії розмежування сторін. Окрім того, зафіксовані численні випадки застосування противником артилерійських систем калібру 122 та 152 мм.

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