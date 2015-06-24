Москаль: у Лисичанську затримали снайперів з нашивками "Торнадо", які готували замах на голову обласної міліції

Сьогодні, 24 червня, співробітники СБУ та МВС затримали в Лисичанську двох кілерів, які готували вбивство начальника ГУМВС в Луганській області Анатолія Науменка, повідомляє прес-служба голови Луганської ВЦА Геннадія Москаля.

"Затримані є так званими добровольцями міліцейської роти «Торнадо» (вони носили відповідні шеврони, але офіційно в роті не числилися). Як встановлено слідчими заходами, позавчора обидва підозрювані через лісосмуги, в обхід блокпостів вирушили з Привілля (де дислокувався «Торнадо») до Лисичанська й поселилися в міні-готелі", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЗ особовим складом спецпідрозділу "Торнадо" почали працювати психологи і комісія МВС (відео)Один із них, 37-річний Н., – снайпер, який і мав скоїти вбивство Науменка, а інший, 58-річний Т., мав страхувати основного кілера, повідомили у Москаля.

При затриманні в обох вилучили пістолет Макарова, який знаходиться на балансі «Торнадо», мисливський карабін «Вепрь» із оптичним прицілом, дві гранати РГД-5 та 47 патронів різного калібру.

"Під час допиту Н. підтвердив, що готував замах на А.Науменка, знав його місце роботи, проживання та основні маршрути пересування. Причина замаху - помста за виведення «Торнадо» з Луганської області", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 348 кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, вчора «Торнадо» вивели за межі Луганської області, цій роті інкримінують ряд важких злочинів, скоєних на лінії зіткнення вогню, а керівництво МВС прийняло рішення про розформування підрозділу.