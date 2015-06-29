СБУ затримала терористів, які підривали автомобілі правоохоронців у мирних районах Луганщини

У Міловському районі Луганської області співробітники СБУ затримали групу осіб, які підривали автомобілі правоохоронців та військовослужбовців, а також вчинили вибух на території армійської радіолокаційної станції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час обшуків у зловмисників вилучено речові докази, у тому числі вогнепальну зброю, вибухівку та складові саморобних вибухових пристроїв.

Учасники групи підозрюються у вчиненні у березні замаху на співробітника СБУ, коли було дистанційно підірвано його службовий автомобіль. У квітні зловмисники підірвали автомобіль українського прикордонника, військовослужбовець отримав осколкові поранення і контузію.

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Слідством встановлено, що група діяла за вказівкою спецслужб РФ, які визначали об’єкти терактів у мирних районах Луганської області.

Затримані дали свідчення, що одержали зброю та вибухівку на території Росії. За незаконне переміщення засобів ураження на українську територію куратори заплатили їм 3 тис. російських рублів, однак обіцяні за підрив автомобіля офіцера СБУ 15 тис. доларів і гонорар за замах на прикордонника терористам, за їхніми словами, не виплатили.

До кримінальної відповідальності також притягуються спільники терористів, які допомогли їм незаконно потрапити на територію військової частини.

Слідство триває. Зловмисники утримуються під вартою.