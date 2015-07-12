За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, п'ятеро поранені

13:15, 12 липня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, п'ятеро отримали поранення.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСитуація на сході України знову загострюється"За минулу добу внаслідок активних бойових дій і провокацій ми втратили двох воїнів, ще п'ятеро отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранення отримали 5 військовослужбовців.

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