За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, п'ятеро поранені
13:15, 12 липня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, п'ятеро отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожСитуація на сході України знову загострюється"За минулу добу внаслідок активних бойових дій і провокацій ми втратили двох воїнів, ще п'ятеро отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранення отримали 5 військовослужбовців.
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