За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, п'ятеро поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСитуація на сході України знову загострюється"За минулу добу внаслідок активних бойових дій і провокацій ми втратили двох воїнів, ще п'ятеро отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранення отримали 5 військовослужбовців.