Біля українського кордону розташована рекордна кількість збройних сил РФ - Порошенко

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Ми маємо інформацію про те, що біля українських кордонів розташована рекордна кількість збройних сил Російської Федерації. Причому ми маємо це не лише із власних розвідувальних джерел, ми маємо це підтвердження і по лінії НАТО, і по лінії США, і по лінії країн ЄС. Ми маємо інформацію про можливі основні напрямки ударів, регулярно проводимо командно-штабні навчання... Ми захистимо країну, ми сьогодні маємо абсолютно іншу армію, ніж рік тому”, - підкреслив глава держави.

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