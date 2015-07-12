Біля українського кордону розташована рекордна кількість збройних сил РФ - Порошенко
21:58, 12 липня 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко заявляє про наявність інформації, що біля українського кордону розташована рекордна кількість збройних сил Російської федерації.
Порошенко повідомив про рекордну кількість ЗС РФ біля кордонів України / Фото УНІАН
Про це Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу «1+1».
«Ми маємо інформацію про те, що біля українських кордонів розташована рекордна кількість збройних сил Російської Федерації. Причому ми маємо це не лише із власних розвідувальних джерел, ми маємо це підтвердження і по лінії НАТО, і по лінії США, і по лінії країн ЄС. Ми маємо інформацію про можливі основні напрямки ударів, регулярно проводимо командно-штабні навчання... Ми захистимо країну, ми сьогодні маємо абсолютно іншу армію, ніж рік тому”, - підкреслив глава держави.
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