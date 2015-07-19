В ОБСЄ підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Заступник голови місії Олександр Хуг заявив, що спалах насильства відновився в Донецьку і його околицях, передає Бі-бі-сі.

"Ми можемо підтвердити, що минулого вечора і вночі сталася серйозна дестабілізація ситуації. Вогонь прямував з Донецька в західному напрямку по позиціях українських сил, а у відповідь вогонь вівся у бік Донецька", - сказав дипломат.

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Він також пояснив, що бій тривав доти, поки спостерігачі не підняли питання про це в бесідах з представниками сторін у Києві, Донецьку та Відні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) генерал-майор Таран заявив, що нічний обстріл Авдіївки з 122-мм знарядь вдалося зупинити лише завдяки погрозі української сторони повернути на позиції відведене важке озброєння і втручання представників ОБСЄ.