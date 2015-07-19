В ОБСЄ підтверджують загострення ситуації на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка спостерігає за режимом припинення вогню на сході України, підтвердила, що вночі між сторонами відбулося відновлення зіткнень.
Заступник голови місії Олександр Хуг заявив, що спалах насильства відновився в Донецьку і його околицях, передає Бі-бі-сі.
"Ми можемо підтвердити, що минулого вечора і вночі сталася серйозна дестабілізація ситуації. Вогонь прямував з Донецька в західному напрямку по позиціях українських сил, а у відповідь вогонь вівся у бік Донецька", - сказав дипломат.
Читайте такожУкраїна може повернути відведену техніку під Донецьк (відео)
Він також пояснив, що бій тривав доти, поки спостерігачі не підняли питання про це в бесідах з представниками сторін у Києві, Донецьку та Відні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) генерал-майор Таран заявив, що нічний обстріл Авдіївки з 122-мм знарядь вдалося зупинити лише завдяки погрозі української сторони повернути на позиції відведене важке озброєння і втручання представників ОБСЄ.