Хуг: ОБСЄ не потребує окремого дозволу для створення наглядового поста в Україні

Про це заявив РИА Новости в понеділок заступник голови спеціальної моніторингової місії організації Олександр Хуг.

"В цілому, ОБСЄ не потрібно якогось дозволу чи запрошення для того, щоб бути де завгодно. У нас є мандат, який дає дозвіл на перебування в будь-якому місці в Україні", — сказав Хуг, прокоментувавши заяву бойовиків "ДНР" із запрошенням спостерігачів організувати пост у населеному пункті Щастя.

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Хуг додав, що "місія сформована для того, щоб створювати спостережні пости в цих місцях". "Але це повинно бути безпечним і має бути угода з цього питання з обома сторонами", — підкреслив Хуг.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на сході України зафіксувала рух важкого озброєння з боку бойовиків від лінії зіткнення в зоні проведення АТО на Донбасі, але не вважає це відведенням озброєння.