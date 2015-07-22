Терористи обстріляли Авдіївку: поранено подружжя

Як повідомляє прес-служба Головного управляння МВС України в Донецькій області, у результаті прямого влучення в приватний будинок по вул. Кірова отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості чоловік, 1965 народження та його дружина, 1969 року народження.

Постраждалі доставлені у лікарню Авдіївки.

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Повністю зруйновано ще кілька будинків. Інформація про потерпілих уточнюється.

Обстріл триває.

Слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу чекає на припинення вогню, аби прибути на місце події.