Терористи обстріляли Авдіївку: поранено подружжя
16:41, 22 липня 2015Війна
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Близько години тому бойовики відкрили вогонь по житловому сектору міста Авдіївка в Донецькій області.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба Головного управляння МВС України в Донецькій області, у результаті прямого влучення в приватний будинок по вул. Кірова отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості чоловік, 1965 народження та його дружина, 1969 року народження.
Постраждалі доставлені у лікарню Авдіївки.
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Повністю зруйновано ще кілька будинків. Інформація про потерпілих уточнюється.
Обстріл триває.
Слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу чекає на припинення вогню, аби прибути на місце події.
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