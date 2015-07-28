В зоні АТО загинули понад 110 "афганців", 400 були поранені - Куніцин
10:02, 28 липня 2015Війна
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В зоні АТО загинули понад 110 ветеранів Афганістану, понад 400 отримали поранення.
Куніцин розповів про втрати "афганців" / 112
Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив народний депутат від "БПП", голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин.
"Тисячі ветеранів афганської війни воюють за Україну на Сході. У нас вже більше 110 загиблих афганців. Понад 400 поранених", - заявив Куніцин.
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