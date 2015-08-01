Тука пояснив суботні затишшя на Луганщині п'янками бойовиків

За минулу добу в Луганській області терористи з мінометів обстріляли Золоте – 4. Внаслідок чого було поранено двох військових 54-ої бригади ЗСУ з Волинської та Львівської областей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної цивільно-військової адміністрації.

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"У традиційно «гарячій точці» – Станиці Луганській за довгий час спостерігається відносне затишшя. Був незначний обстріл з мінометів та автоматичної зброї в результаті було попадання в нежилий будинок. Хазяї давно виїхали. Газо-електропостачання працює у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

«Не в перший раз, помічаю що у ніч на вихідні обстріли зменшуються. Напевно, це пов’язано з тим, що «вояки ЛНР» напиваються в п’ятницю, а потім просто не в змозі продовжувати знищення Луганщини. На мою думку, ми робимо їм велику послугу не пропускаючи фури з контрабандним алкоголем, оскільки так їм не далеко і спитися», – відзначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.