Бойовики змушують місцевих жителів рити окопи нібито за порушення "комендантської години"

У тимчасово окупованому бойовиками Новоазовську діє "комендантська" година, за порушення якої всіх чоловіків без винятку забирають на риття окопів або на примусові роботи.

Про це повідомляє організація "Оборона Маріуполя" на своїй сторінці в Facebook.

"Так, з 23.00 у місті діє "комендатска" година, за порушення якої всіх чоловіків без винятку забирають на риття окопів або примусові роботи. Строк виправних робіт може коливатися від декількох діб до двох тижнів", - йдеться в повідомленні.

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Бойовики самі визначають, "виправився" затриманий чи ні. Організація зазначає, що таким чином, окупанти вирішують питання з безкоштовною робочою силою.

"В кінці липня на трасі, що з'єднує Новоазовськ з колись популярним курортним селищем Седове, з'явилися "загороджувальні загони", які складаються з представників "МГБ", які зупиняють всіх проїжджаючих людей або тих, хто проходе повз. Якщо людина чимось не сподобалася бойовикам, вона відправляється до вантажного "Уралу" для подальшого допиту "з пристрастю". Кому пощастить, тих забирають родичі, інші безслідно зникають або знову риють окопи..." - наголошується в повідомленні.

Також в "Обороні Маріуполя" заявляють, що в самому Седовому зараз знаходиться велика кількість бойовиків і військових у формі російського зразка, які розмовляють з "характерною російською говіркою".