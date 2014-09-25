На підконтрольних бойовиками територіях діє комендантська година - РНБО
14:16, 25 вересня 2014Військо
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На тимчасово підконтрольних бойовиками територіях Донбасу діє комендантська година.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У підконтрольних терористам населених пунктах області діє комендантська година, контроль виконання якої здійснюють бойовики з терористичного угруповання «Оплот», - заяви він.
«Порушників на тиждень вивозять на передові позиції терористів для виконання будівельних робіт», - додав Лисенко.
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