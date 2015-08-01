Безперервні бойові дії тривають поблизу Донецького аеропорту, Авдіївки та Пісків
Лисенко підкреслив, що бойовики продовжують використовувати практику нічних обстрілів для введення в оману міжнародних спостерігачів.
Безперервні бойові дії із застосуванням з боку бойовиків великокаліберних мінометів та бронетехніки тривають поблизу Донецького аеропорту, Опитного, Авдіївки та Пісків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На Донецькому напрямку тривають безперервні бойові дії в районі аеропорту, Опитного, Авдіївки та Пісків. Там бойовики застосовують великокаліберні міномети та бронетехніку», - сказав він.
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За словами Лисенка, активні бойові дії продовжуються і поблизу Мар’їнки.
«Там застосовується стрілецька зброя, гранатомети, міномети калібру 82 мм та 120 мм, а біля Красногорівки і селища Миколаївка-2 бойовики застосовували танки», - наголосив речник АТО.
На Луганському напрямку епіцентром збройних протистоянь стала Станиця Луганська, де бойовики двічі обстріляли позиції українських військових з мінометів калібром 120 мм та здійснили низку провокацій із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.
Лисенко підкреслив, що бойовики продовжують використовувати практику нічних обстрілів для введення в оману міжнародних спостерігачів.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок активних бойових дій загинули двоє українських військових, ще 12 отримали поранення.