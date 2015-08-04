Ситуація на Донецькому напрямку в зоні АТО продовжує погіршуватися

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. За його словами, на Луганському напрямку двома основними точками напруження були смт Станиця Луганська та передові українські позиції на правому березі Сіверського Донця в районі Бахмутської траси. Противник продовжує дотримуватися тактики нічних обстрілів на провокацій із застосуванням гранатометів та мінометів.

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"Короткотривалі збройні провокації противника відбулися у Щасті, а у Золотому по українських опорних пунктах бойовики відпрацювали з міномета і зенітної установки. Фактів застосування танків та ствольної артилерії на ділянці фронту від російського кордону до Попасної не зафіксовано", - зазначив Олександр Мотузяник.

Натомість, за даними речника АП з питань АТО, на Донецькому напрямку обстановка продовжує погіршуватися. На лінії зіткнення від Троїцького до Ленінського, що охоплює наші передові позиції біля Горлівки і Світлодарська, режим тиші з боку бойовиків порушується систематично.

"Перестрілки із застосуванням стрілецької зброї, мінометів та навіть бронетехніки відбуваються і вдень, і вночі. Вже після заходу сонця ворог підтягує і застосовує танки і важкі міномети, ведучи вогонь прямо з житлових кварталів Горлівки та її передмість", - зауважив він.

За словамиОлександра Мотузяника, поблизу села Троїцьке Ясинуватського району, яке знаходиться неподалік перетину двох стратегічних залізниць Донбасу: Костянтинівка – Донецьк та Горлівка – Красноармійськ, противник близько години вів обстріл наших позицій зі 152-мм гармат, які розташовані у Микитівському районі Горлівки, біля русла каналу Сіверський Донець – Донбас.

"На західних околицях Донецька бойові дії тривають у цілодобовому режимі. Під ворожим артилерійським вогнем знову опиняються українські позиції і населені пункти Ясинуватського та Мар’їнського районів у ближньому тилу, які розташовані на відстані 10-15 км від фронту (йдеться про с. Первомайське, сел. Невельське, с. Галицинівка)", - відзначив речник.

Також він додав, що на Маріупольському напрямку основні бойові дії велися в районі Старогнатівки, де противник провів потужні мінометні та артилерійські обстріли наших позицій. Вчора вогонь відкривався у темну пору доби – одразу після опівночі та пізно ввечері..