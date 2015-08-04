У Путіна звинуватили ОБСЄ в "голослівності"
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву ОБСЄ про виявлених спостерігачами російських військових на Донбасі, сказав, що "голослівні звинувачення вже були".
Про це повідомляє РИА Новости.
"Достовірність цих повідомлень потрібно перевірити", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяву спостерігачів ОБСЄ про присутність на Донбасі російських військовослужбовців.
Він підкреслив, що ця тема більше стосується Міноборони.
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"Головне, потрібно розібратися, про що йдеться, тому що ми знаємо, що кілька раз звучали з різних офіційних джерел якісь голослівні звинувачення на цей рахунок і кожен раз на повірку з'ясовувалося, що ні про що конкретне не йдеться. Тому я просто не знаю, як йдуть справи на цей раз ось з цими заявами", - зазначив Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, у ході перевірки місць зберігання важкого озброєння бойовиків "ДНР", відведеної згідно з Мінськими угодами, спостерігачі СММ ОБСЄ побачили російських військових, що охороняли один з об'єктів.
У свою чергу в Мінінформполітики підкреслили, що заява російських найманців "ДНР" про свою причетність до повітряно-десантної бригади РФ може бути інформаційною спецоперацією для дискредитації українських ЗМІ та ОБСЄ.