У Путіна звинуватили ОБСЄ в "голослівності"

Про це повідомляє РИА Новости.

"Достовірність цих повідомлень потрібно перевірити", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяву спостерігачів ОБСЄ про присутність на Донбасі російських військовослужбовців.

Він підкреслив, що ця тема більше стосується Міноборони.

Читайте такожОБСЄ: Російські ГРУшники привезли в Україну "своїх" людей для виконання "певних" завдань

"Головне, потрібно розібратися, про що йдеться, тому що ми знаємо, що кілька раз звучали з різних офіційних джерел якісь голослівні звинувачення на цей рахунок і кожен раз на повірку з'ясовувалося, що ні про що конкретне не йдеться. Тому я просто не знаю, як йдуть справи на цей раз ось з цими заявами", - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, у ході перевірки місць зберігання важкого озброєння бойовиків "ДНР", відведеної згідно з Мінськими угодами, спостерігачі СММ ОБСЄ побачили російських військових, що охороняли один з об'єктів.

У свою чергу в Мінінформполітики підкреслили, що заява російських найманців "ДНР" про свою причетність до повітряно-десантної бригади РФ може бути інформаційною спецоперацією для дискредитації українських ЗМІ та ОБСЄ.