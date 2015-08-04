Місія ОБСЄ зустріла на Донбасі російських військових із Оренбурга - звіт

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 2 серпня.

"Озброєний чоловік, який охороняє об'єкт, повідомив, що він і присутні на місці були частиною 16 повітряно-десантної бригади з Оренбурга, Російської Федерації", - йдеться у звіті СММ.

При цьому в ОБСЄ зазначили, що на російських військових були відсутні будь-які знаки розрізнення.

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При цьому, згідно з даними відкритих джерел, у структурі Збройних сил Росії не існує 16-ї повітряно-десантної бригади. Натомість є 16-та Окрема бригада спеціального призначення ГРУ Генштабу РФ, про загибель бійців якої на Донбасі повідомляли у травні російські блогери.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджують факти ведення вогню терористами з житлових кварталів окупованого ними Донецька.