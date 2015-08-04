У Мінінформполітики назвали провокацією зізнання "десантників з Оренбурга"

Про це повідомляється на офіційній сторінці проекту Мінінформполітики "Інформаційні війська" у Facebook.

"З приводу інформації в звіті ОБСЄ за 2 серпня про те, що один з озброєних терористів назвав себе та інших російських найманців «частиною 16-ї повітряно-десантної бригади з Оренбурга»: такої бригади взагалі не існує", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що це може бути або запланована інформаційна спецоперація для дискредитації українських ЗМІ та ОБСЄ, або дурість російських терористів.

З приводу інформації в звіті ОБСЄ за 2 серпня про те, що один з озброєних терористів назвав себе та інших російських най... Posted by Інформаційні війська України on 4 августа 2015 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що у ході перевірки місць зберігання важкого озброєння бойовиків "ДНР", відведеного згідно із Мінськими угодами, спостерігачі СММ ОБСЄ побачили російських військових, що охороняли один з об'єктів.

"Озброєний чоловік, який охороняє об'єкт, повідомив, що він і присутні на місці були частиною 16 повітряно-десантної бригади з Оренбурга, Російської Федерації", - йшлося у звіті.