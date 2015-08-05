На Дніпропетровщині на двох блокпостах встановили перші в Україні оборонні комплекси

На Дніпропетровщині на цьому тижні на двох блокпостах встановлені перші в Україні оборонні комплекси для всебічного захисту бійців під час несення служби на блокпосту.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, зазначені комплекси відповідають стандартам НАТО та американської армії.

Заходи щодо технічної модернізації цих об’єктів – укріплення, оснащення відеокамерами, покращення побутових умов несення служби особового складу здійснено за спільним рішенням керівництва ГУМВС в області та Дніпропетровською міською радою.

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Оборонні комплекси дають можливість тримати кругову оборону під час зіткнення з противником. Також вони сприятимуть недопущення проникнення терористів і незаконних бандитських формувань, ввезення на територію області зброї, боєприпасів, наркотичних засобів та інших заборонених предметів.

Комплекс складається з металевої конструкції та корзин, які заповнюються будь-яким будівельним матеріалом – землею, піском, щебенем, глиною, камінням тощо. Завдяки цьому особовий склад захищений від осколків крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та інших видів артилерійського озброєння. На сьогоднішній день така технологія є однією з найпрогресивніших – вона дозволяє за лічені години розвернути комплекс оборонних споруд, не залучаючи будівельну техніку За інформацією міліції, в подальшому планується модернізувати й інші 16 блокпостів на території Дніпропетровщини та в інших регіонах України.